Очаква се в началото на февруари да пристигнат първите пет машини "Страйкър"

Тук сме, за да подготвим завод "Терем - Ивайло" за дейностите, свързани с превъоръжаването на сухопътните войски с новата бойна машина "Страйкър". Знаете, че съгласно действащия договор, финалното асамблиране на машините и проверката на тяхната функционалност, цялата подготовка, включително боядисване, ще се извършва на " Терем - Ивайло". Това каза пред журналисти във Велико Търново министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов. Той уточни, че правителството е инвестирало 17 млн. лв. за подготовката.



"Аз днес, след почти една година, дойдох да видя какво сме постигнали и дали сме готови, тъй като очакваме всеки момент първите пет машини от командно-щабните да бъдат транспортирани от САЩ и някъде февруари ще бъдат в България, след което трябва да бъдат вече приети от "Терем - Ивайло и да се започне работа по тях. Ще дойде и друга спомагателна техника", уточни министърът в оставка, предаде Фокус.



Запрянов допълни, че става въпрос за общо 198 машини. "Договорът, който има "Терем - Ивайло" е за първите 133 машини и предстои за още 150 машини, така че общо 198 машини ще минат през завода от този договор в следващите няколко години. Заводът е напълно готов да ги посрещне.Най-важните сгради са реновирани, тъй като там ще се приеме техниката, ще се извърши асемблирането и са изградени още три нови сгради, които са важни също по отношение на подготовката на техниката. В момента вървят само довършителни работи по отношение на площадките - бетониране, тъй като трябваше да се завършат строителните дейности по сградите и след това да се оправи хоризонтално района. Освен строителната дейност, се подготвя личният състав, който трябва да извършва асемблажа, съответните проверки и настройки. Новото е, че освен асемблажа на машините, в "Терем - Ивайло" ще бъде развърната и център на фирма "Харис" за сервизна поддръжка на радиостанциите и комуникационните средства на "Харис". За сега в България нямаме такава сервизна възможност, така че "Терем - Иайло", освен техниката като боена техника, ще има възможности да диагностицира и да ремонтира техника "Харис" и за другите поделения от нашата армия, извън бойните машини "Страйкър". Знаете, че основното радио в нашата армия това е радиото "Харис". Имаме в специалните сили, имаме в 61-ва бригада и почти във всички поделени", обясни министърът.

