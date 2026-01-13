Очаква се в сряда Николай Младенов ще бъде обявен за "върховен представител" за Ивицата газа

снимка: Булфото

Николай Младенов ще бъде обявен за "върховен представител" за Ивицата, съобщиха източници на "Файненшъл таймс". Според изданието българският дипломат ще ръководи 14-членен палестински технократски комитет.

Вашингтон ще обяви новата структура на управление на Ивицата Газа на фона на стремежа на администрацията на Доналд Тръмп да продължи със следващата фаза на споразумението за прекратяване на огъня, пише още изданието, цитирани от БНТ.

Американски и израелски представители, натоварени със спазването на крехкото прекратяване на огъня, настояват, че могат да постигнат напредък, въпреки миналите опити на същите служители с Хуманитарната фондация за Газа, провалената схема за разпределение на помощите, чиито пунктове за достъп станаха мишена на израелска стрелба.

Очаква се още Вашингтон да обяви Изпълнителния комитет на общия борд от основни международни играчи като пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър, ключов архитект на политиката на Белия дом за Газа.

Времето на обявяването може да бъде повлияно от решението на Тръмп дали да започне военни действия срещу Иран.

