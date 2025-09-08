Очаква се засилен трафик в последния почивен ден

Кадър Нова телевизия

Засилен трафик се очаква днес в последния от трите почивни ден.

От 14 до 20 ч. е забранено движението по магистралите на камиони над 12 тона, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура".

Традиционно, тапи се очакват в района на Кресна, тъй като много българи избраха Гърция за почивката си, съобщава Нова телевизия.

Над 900 екипа на полицията ще са на терен, а камерите на Тол системата вече засичат средна скорост. Само за първите няколко часа от влизането в сила на новите правила, са били засечени над 1500 нарушители, сочат данните на Агенцията.

"В днешния ден е създадена организация за обезпечаване на цялата пътна мрежа в страната със служители на МВР. Въведено е реверсивно движение в района на Симитли, в началото на АМ „Струма”, осигурени са две ленти в посока София. Може да се използва като обходен маршрут преминаването през ГКПП „Илинден” и през Гоце Делчев, където движението е значително по-малко", обясни главен инспектор Лъчезар Близнаков.

Нарушенията за средна скорост за изминалото денонощие са над 3700. От 00:00 ч. до 7:00 ч. са над 470, заяви комисарят.

В понеделник се провежда акция на полицията за алкохол и наркотици на водачите на превозни средства.

