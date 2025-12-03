Очакват ни две много силни магнитни бури

Пиксабей

Задават се две много силни магнитни бури. Това става ясно от данните на сайта Meteo agent.



Първата ще бъде днес с Kp индекс 5.7, а другата утре - отново със същия интензитет.



Как да се предпазим?



При геомагнитни бури лекарите съветват да се спазва режим на хранене с плодове и зеленчуци, без животински мазнини. Доста помага и пиенето на повече вода. Прекарайте няколко часа навън, но и не прекалявайте с разходките.



Не е препоръчителна консумацията на тежка храна, както и продължително застояване в затворени помещения без чист въздух, пише "Фокус".

