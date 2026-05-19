Очакват ни много слънчеви часове

Кадър БНТ

Синоптиците разкриха какво време ни очаква.

Плътна в сутрешните часове на вторник има предимно над планинските райони. Облаци покриват голяма част от Западна България и Стара планина - но не липсват и райони със слънчево време.

Днес ни очакват много слънчеви часове. Ще се появят и купести облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи, предимно в планинските райони.

Днес през деня ще стане по-топло от вчера, максималните температури в повечето райони днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. Все още ще духа умерен до силен вятър от запад - северозапад.

И в планините ще има слънчеви часове, но няма да липсват и облаци и мъгли. Дори и така само на отделни места ще превали. Ще бъде ветровито, с умерен и силен вятър от запад-северозапад.

И през следващите дни ще имаме слънчеви часове, но и ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. И така ще има и условия за краткотрайни валежи и гръмотевици - дневните стойности през следващите дни ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, пише btvnovinite.bg.

