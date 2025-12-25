Очакват ни шест дълги уикенда през 2026 година

Снимка Пиксабей

Добра новина за работещите у нас.

Българите ще почиват през шест дълги уикенда през 2026 година около официалните празници. Новата година ще започне с извънреден неработен ден на 2 януари, обявен с решение на Министерския съвет заради въвеждането на еврото. Тъй като и 31 декември 2025 година е определен за почивен, първият работен ден за 2026 година ще бъде чак на 5 януари.

През март няма да има допълнителна почивка, тъй като националният празник 3 март се пада във вторник. Първият по-дълъг отдих ще бъде за Великден, който през 2026 година се пада на 12 април. Почивните дни ще започнат от Разпети петък (10 април) и ще продължат до 13 април включително.

Месец май ще бъде най-краткият работен месец със само 18 работни дни. Денят на труда (1 май) се пада в петък, което осигурява три почивни дни. Гергьовден (6 май) обаче е в сряда и няма да бъде част от дълъг уикенд. За 24 май, който се пада в неделя, ще се приложи правилото на Кодекса на труда за почивка в понеделник (25 май).

През септември се очертава само един дълъг уикенд за Деня на Съединението. Празникът на 6 септември е в неделя, поради което понеделник (7 септември) ще бъде неработен. Денят на Независимостта на 22 септември се пада във вторник и няма да донесе допълнителни почивни дни.

Коледните празници през декември 2026 година ще продължат пет дни. Бъдни вечер е в четвъртък, а Коледа – в петък. Тъй като вторият ден на Коледа (26 декември) се пада в събота, за него се отпуска допълнителен неработен ден в понеделник, 28 декември.

През 2026 година ще има общо 248 работни дни, съобщи Министерският съвет, цитиран от БТА и "Дарик Радио".

