Очакват отговор от МРРБ за терена на новата база на Трета ПМГ във Варна

Снимка: III Природоматематическа гимназия

Движи се въпросът с изграждането на нова база на III Природоматематическа гимназия във Варна, която дели една сграда с ОУ "П. Р. Славейков". Това стана ясно на заседание на комисията по наука и образование към местния общински съвет.

Очаква се отговор от страна на Министерството на регионалното развитие на благоустройството на искането на варненската Областна администрация теренът на бившето помощно училище, който е държавен и се намира в съседство, да бъде актуван като публична общинска собственост.

Писмото до министерството е изпратено на 5 януари и е в отговор на искане на Община Варна за предоставянето на терена.

Няма срок, в който ведомството трябва да отговори.

Едва след като деактуването на терена стане факт, може да се пристъпи към изработката на подробен устройствен план и задание.

Идеята за изграждането на нова база на Трета гимназия е от няколко години, припомня Радио Варна. Преди около две години имаше и внесено искане за това, както и за основен ремонт на сградата, в която се помещават гимназията и основното училище.

Учениците в тях са съответно около 1030 в ОУ "П. Р. Славейков" в 36 паралелки и още 25 паралелки с 650 ученици в гимназията.

