Очакват повече болни от грип А след края на ученическата ваканция във Варна

Снимка: Булфото

В средата на януари заболяемостта от грип тип А във Варна вероятно рязко ще се повиши заради връщането на учениците в клас. Това прогнозира д-р Анка Баева - началник на сектор "Противоепидемичен контрол" в Регионалната здравна инспекция. Преди началото на ваканцията Варна е била близо до обявяване на епидемия с над 200 случая на 10 000, сега те са 117. Д-р Баева допълни:

201 случая са близо до максимума - при над 240-250 на 10 хиляди се обявява грипна епидемия. Във Варна преди излизането на учениците във ваканция бяхме на челните места по заболеваемост, в момента тя е спаднала и сме наравно с почти всички останали области.

През седмицата, в която учениците все още са във ваканция, заболеваемостта ще падне още повече, но това не се очаква за седмиците след връщането им в клас. Варна води тази година по заболеваемост, доста по-напред е от всички останали области, подчерта пред Радио Варна Баева.

Много са болните от грип тип А във възрастта между 0 и 4 години, а заболевамостта сред учениците е на средно ниво. Рязко повишаване на температурата, силна отпадналост и болки в мускулите са първите симптоми при грип А, може да се появят още зачервено гърло, зачервявания на очите, кашлица.

През октомври-ноември са се увеличили и случаите на болни от ковид, отчете Баева. Специалистите отчитат и ръст на имунизираните с новата ваксина.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!