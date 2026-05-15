Очакват се блокади на българо-гръцката граница
Снимка: Булфото, архив
Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневните протести, обявени от фермерите в Северна Гърция.
Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход "Кулата - Промахон" като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция, предава БНР.
От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя.
Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца.
През зимата границата с България беше блокирана от гръцките фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнените обещания на правителството, твърдят гръцките земеделци.
Според тях задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Протестиращите настояват и за безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облекчаване на дълговете им.
