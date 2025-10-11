Очакват се ваксини против грип във варненски аптеки

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Очакват се големи количества противогрипни ваксини. Това увери пред БНР Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.

Започнало е изписването от дистрибуторите. Тази година количеството "Инфлувак" ще е по-голямо, като 90 на сто от тази ваксина идва сега, обясни той.

Според личните лекари сега е най-подходящият момент за ваксиниране. В някои варненски аптеки обаче противогрипни ваксини липсват, но се очакват доставки.

Миналата година назалните ваксини за деца са били по-малко и са дошли в края на сезона, тази година ще се появят навреме, каза Костов.

В ефира на БНТ проф. Тодор Кантарджиев коментира, че „мистерия броди по света“ – изчезването на щама Ямагата от групата на грипните вируси тип B. Според него това е напълно естествен процес в еволюцията на вирусите.

Проф. Кантарджиев уточни, че изчезването на щама не е тревожно, а очаквано, тъй като грипните вируси са изключително изменчиви. „Преди бяхме убедени, че само грип А прави епидемии, а после се оказа, че и грип B може да доминира. Именно затова СЗО всяка година актуализира ваксините“, посочи той.

Според експерта тази година грип А отново ще доминира, а ваксините ще пристигнат в края на октомври. Очакват се около 500 000 дози, със 100 000 повече от миналата година.

В България ще се предлагат два вида ваксини – тривалентни и четиривалентни. Първите са препоръчителни за хора над 65 години. „И двете действат еднакво добре, няма значение дали са френски или холандски“, каза Кантарджиев и допълни, че за децата между 2 и 18 години ще има и назални ваксини, с около 5000 дози повече от миналата година.

Професорът отбеляза, че в момента у нас циркулират риновируси, аденовируси, метапневмовирус и бокавирус, които ще бъдат изместени от грипа през ноември.

Той потвърди, че коронавирусът все още циркулира, но случаите са „десет пъти по-малко от миналата година“. „Няма място за паника – по време на пандемията имахме десетки хиляди заразени дневно, а сега реалните случаи са около 2–3 хиляди“, уточни Кантарджиев.

Сред практичните му съвети беше и домашно средство срещу болки в гърлото:

„Реже се резен лимон, топи се в сода за хляб и се изяжда – помага и срещу киселини.“

Микробиологът препоръча в сезона на вирусите да се приемат имуностимулатори, витамин D и естествени пробиотици, като ферментирали туршии и кисело зеле.

По повод климатичните промени Кантарджиев предупреди, че затоплянето води до поява на нови микроорганизми, гъбички и тропически комари, които носят непознати болести.

„Светът се променя, болестите също. Но това е естествено – природата си знае работата“, завърши с усмивка професорът.

