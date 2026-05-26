Очакват завръщането на ветроходеца Павлин Надворни на Морска гара - Варна утре

Снимка: Община Варна

Очаква се българският ветроходец Павлин Надворни, който завършва своята самостоятелна околосветска обиколка с яхтата Espresso Martini, да акостира на Морска гара - Варна в сряда - 27 май, в 17 ч. Това съобщават от общинската администрация на морската столица.

В тържественото посрещане ще се включат представители на морската общност, ветроходни клубове, граждани и институции.

Припомняме, че с това свое постижение Павлин Надворни става едва вторият българин след Николай Джамбазов (през 1985 г.), преминал сам нос Хорн по време на околосветско плаване и вписан в Международната асоциация на преминалите нос Хорн под платна (IACH) – успех, който остава значим момент в историята на българското ветроходство. То започва като лична кауза и мечта – да обиколи света сам, без екипаж и без подкрепа в открито море. По време на експедицията Надворни преминава хиляди морски мили през океаните, включително тежките маршрути на Южния океан и легендарния нос Хорн.

Начало на предизвикателството е на 21 октомври 2023 г., когато отплава от Ла Коруня, Испания, като участник в престижната регата за едночленни екипажи Global Solo Challenge. На 13 февруари 2024 г. принудително прекратява участие в Нова Зеландия поради контузия и необходимост от лечение и принудително възстановяване. Дотогава преминава през нос Добра Надежда и нос Лийуин. Плаването е възобновено на 12 януари 2026 г. от Литълтън, Нова Зеландия и на 21 февруари 2026 г. успешно преминава през легендарния и изключително опасен нос Хорн.

В самия финал на пътешествието варненският мореплавател преминава и през още едно сериозно изпитание. Край Тарифа яхтата му е атакувана от косатки, които повреждат руля на плавателния съд. Въпреки щетите, той успява да овладее ситуацията и да продължи към финала на околосветската си обиколка.

Околосветското плаване на варненския ветроходец е пример за издръжливост, смелост и упоритост – качества, които превръщат едно спортно постижение в истински човешки подвиг.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!