Очевидец: Възрастна жена се опита да бутне кученце от мост в Пловдив

илюстрация: pixabay.com

Намалих колата и видях, че жената се опитваше да бутне кученцето между решетките на моста. Това заяви читател за "Фокус".



Очевидцът съобщи още, че е станал свидетел на това как възрастна жена се е опитвала да бутне малко кученце от моста на Герджика. Инцидентът е станал вчера следобед.



"Беше малко кафяво куче. В първия момент видях, че жената се е навела и помислих, че ѝ е станало лошо. Намалих и после видях как буташе животното. То се даваше назад, а тя го буташе напред", споделя очевидецът. По думите му не става ясно дали кученцето е паднало във водата.



"Успях да спра веднага след моста и тичах до мястото на инцидента. Когато отидох, жената вече я нямаше. Не видях дали кучето е паднало във водата. Надявам се да е добре", добавя още очевидецът



Припомняме, че сигналът идва на фона на убийството на кучето Мая в столичния квартал "Разсадника". Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство по случая.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!