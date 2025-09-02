Очевидец на инцидента с трамвая: Чух силен тътен и после всичко потъна в мъгла

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Тази сутрин в близост до румънското посолство в София трамвай излезе от релсите си и се спря в уличен стълб, разрушавайки подлез. Ако не е бил стълба, возилото е можело да се вреже в близката жилищна сграда. Като по чудо няма пострадали.

Рано сутринта в около 5 часа се чу силен тътен. Скочих, всичко беше обвито в мъгла. Помислих си, че такава мъгла в началото на септември е малко нетипично. Чуха се сирени, линейки, много полицейски коли и тогава видях трамвая, разказва една от жителките в блока.

Можеше колата ми да е от пометените, защото винаги паркирам пред блока, но вчера нямаше места. Така че извадих късмет. А сега отивам в близката църква, за да запаля свещ, коментира жената пред Нова тв.

Вчера доста се чудих къде да си оставя колата и в крайна сметка тя е намачкана от трамвая. Не става за ремонт май. Стрес. За първи път попадам в такава ситуация, коментира собственик на една от пострадалите коли в района на инцидента.

В момента на мястото има много полиция, тъй като огледа продължава, както и разследването за причините, довели до инцидента.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!