Очевидец на катастрофата във Варна: Шофьорът кара бързо, за да не хване "червеното"

Снимка: Булфото

Очевидец на тежката катастрофа във Варна, при която загинаха две жени, блъснати от кола на тротоара по протежението на ул. "Дрин", твърди, че шофьорът е карал с много висока скорост, предава Радио Варна.

Валентин Мавродинов предполага, че водачът е искал да избегне червения сигнал на светофара на кръстовището на ул. "Дрин" и "Д-р Пискюлиев".

Според други свидетели на трагичния инцидент след преминаването на светофарa водачът е загубил управление на автомобила.

