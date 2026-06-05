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Очевидец на тежката катастрофа на "Челопешко шосе": Имаше хора по земята. Викаха и плачеха

05.06.2026 / 23:32 0

Снимка: Булфото

"Една кола е врязана в автобуса, друга е разделена на части, имаше хора по земята. Хората викаха и плачеха, бяха в шок", сподели за Bulgaria On Air очевидец.

Катастрофиралият автобус в София се е движил по линия 119. До момента по официална информация в тежкия инцидент с лек автомобил има двама загинали. 

При удара с колите автобусът на градския транспорт се е преобърнал странично. 

Според първоначална информация в автобуса се е врязала лека кола, която се е състезавала с друг автомобил.

Сигналът е подаден в 19:37 ч.

Горната страна на кръстовището към Челопечене е затворено, а от долната страна се допускат само живущите.

Предстои разчистване на пътя, когато разследващите си свършат работата и автобусът и колите ще бъдат вдигнати.

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