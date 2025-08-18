Очевидец на трагедията в Несебър: Опитаха се да помогнат на детето, сложиха му яка, но...

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Жена разкри потресаващи неща след трагичния инцидент на южния плаж в Несебър.

При него загина осемгодишно момче от Разлог, което е било във въздуха с майка си с парашут, дърпан от моторна лодка.

Според информацията се е скъсал колан, който е държал детето, и то е паднало от 50 метра височина. Майката е останала във въздуха.

Незабавно детето е изкарано с лодка от водата и на брега му е оказана първа помощ. Въпреки реанимационните действия за съжалението момчето е починало.

Видях детето на дивана и помислих, че нещо си е секнало врата или се вози на този диван. Държеше се за главата. След това дойде лекарка, млада жена с медицинска чанта. Опитаха се да му помогнат, сложиха му яка, след това звъняха на Бърза помощ на 112 и го качиха на носилка. После разбрах, че е починало, разкри очевидецът Пенка Велева.

Към момента това, което ни е известно, е, че извън територията и акваторията на плажа се случва инцидента. В момента, в който получихме сигнал за нужда от медицинска помощ, ние вече бяхме там с медицински екип готови, и очаквахме да бъде транспортирано с лодката и специализираната надуваема техника. След това му бе оказан първа лекарска помощ и адекватна реанимационна дейност от медицинския екип до пристигането на Спешна помощ. За съжаление не успяхме да помогнем, каза за БНТ Иван Георгиев, шеф на водноспасителната служба в Несебър.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!