Очевидец разказа как турбина падна в тунел "Витиня": Чухме страшен трясък

Кадър бТВ

„Чухме силен трясък в тунела, а след това се разнесе неприятна миризма.“ Така в ефира на BTV Татяна Златкова, пътничка в автобус, движещ се непосредствено зад камиона, описа инцидента, при който беше повредена и откъсната вентилаторна турбина в тунел „Витиня“.

По информация на МВР турбината е паднала в тръбата в посока Варна, след като е била ударена от товара на преминаващ камион. Вследствие на удара от превозното средство е изпаднал и масивен метален елемент. За щастие при инцидента няма пострадали, уточниха от вътрешното министерство.

Златкова разказа, че в първите секунди пътниците не са осъзнали какво точно се е случило, пише novini.bg.

„Чухме как нещо страшно изтрещя в тунела. Първоначално не разбрахме какво точно се случва, но после видяхме един много голям вентилатор, изпаднал от тунела. Благодаря на шофьора, който рязко наби спирачки, но запази самообладание и отби вдясно“, сподели тя.

Редактор "Екип на Петел",

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