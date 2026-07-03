Очевидец видял Наталия и Асен: Той вървеше пред нея, тя подире му

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11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново остава в неизвестност. Четвърти ден търсят детето, което изчезна с 40-годишен мъж, живял с майка му на семейни начала, предаде БТВ.

До момента са обиколени 1000 кв. км, а периметърът постоянно се увеличава.

Преди 24 часа момичето и мъжът са забелязани да пресичат жп линията край село Юнак. Вижда ги машинист на влак, който веднага сигнализира полицията.

„Същите черти и облеклото, което е пуснато. Мъжът е доста по-сериозно брадясал, отколкото на снимката, но същото описание, телосложение. Пресякоха и той вървеше пред нея, тя, така на разстояние, зад него вървеше подире му“, обясни пред bTV машинистът.

Организирано е търсене в труднодостъпния район. Без резултат.

„Човекът е с познания, горски познания достатъчно добри. Криминално проявен е, би могъл да има добри ориентировъчни способности нощно време в гората“, каза старши комисар Цветан Пировски, директор на ОДМВР-Варна.

Криминалните прояви на Асен Симеонов са свързани с кражби и грабежи. Преди десетина години се е укривал от полицията няколко седмици. Според данните, с които МВР разполага, детето не е принуждавано насила да се движи с него.

„Върви плътно с него, то го нарича „татко“. Извикали сме психолози, направили сме си своя анализ и психолозите са ни го предоставили. Повече от 7 години се е грижел за детето“, уточни старши комисар Пировски.

Днес търсенето продължи в села в община Аврен. На всяко едно превозно средство, преминаващо през района, беше извършвана щателна проверка.

Чрез системата BG Alert в областите Варна, Шумен и Бургас получиха на мобилните си телефони съобщения за издирваното момиче.

От МВР посочиха, че освен полицейски екипи и доброволци, в издирването се използва и всичката налична техника, като например дронове с инфрачервено насочване и разпознаване.

Редактор "Екип на Петел",

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