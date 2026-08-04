Очевидец за катастрофата край Шереметя: Опита се да ме засече и изпреварваше безразсъдно

Стопкадър Нова Тв

Серия от тежки катастрофи беляза главния път София - Варна в района на Велико Търново понеделник, а един от инцидентите взе и човешки живот. Първият сблъсък стана край великотърновското село Шереметя. Водач с демонстративно и изключително опасно поведение зад волана се обърна по таван и помете друг лек автомобил. Според очевидци шофьорът е карал агресивно.

Малко по-късно - край лясковското село Добри дял, последва втори тежък инцидент. Лек автомобил и камион се сблъскаха челно, като при тази катастрофа загина човек. В първите дни на август, когато трафикът към морето се увеличава критично, катастрофите по основните пътни артерии рязко нарастват.

По неофициална информация във вторник сутрин има и нов обърнат автомобил в Прохода на Републиката - малко след Гурково в посока Велико Търново.

Ева Керанова е очевидец на произшествието край Шереметя. Тя разказа в „Здравей, България”, че опасното поведение на шофьора е започнало още в града.

„Бях свидетел на тотално неадекватно поведение още от първите кръстовища. Опита се да ми отнеме предимството, направи забранена маневра и изпреварваше в населено място с несъобразена скорост“, заяви тя.

По думите ѝ водачът е продължил да кара агресивно и извън населеното място. „Направи опит да ме изпревари отдясно, след което се опита да ме засече. Видях в огледалото, че палеше цигара от цигара и жестикулираше. Беше очевидно неадекватен“, допълни тя.

И обясни, че е възнамерявала да се обади на телефон 112, но малко преди това е забелязала пушек. „Когато наближих, вече видях пушека и разбрах какво се е случило. Автомобилът беше обърнат по таван. Имаше ударено камионче и друг автомобил. За щастие при този инцидент нямаше загинали“, твърди жената.

По думите на други очевидци шофьорът е миришел на алкохол. От полицията обаче съобщиха, че пробата му за алкохол е отрицателна.

„Хората трябва да бъдат по-съсредоточени на пътя. Да не се разсейват. Агресията не е начин, както и високата скорост не е начин да стигнеш по-бързо от точка А до точка Б“, призова Ева Керанова.

Малко по-късно на същия участък стана и втори тежък инцидент със смъртен случай. На шофьор му прилоша, навлезе в насрещното движение и се удари челно в камион. Има друг случай с пострадал колоездач с положителна проба за алкохол.

Редактор "Екип на Петел",

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