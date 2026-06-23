Очевидец за убийството на Лъвов мост: Хвана го за гушата и краката и директно го изхвърли

Кадър bTV

Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение за умишлено убийство на мъжа, бутнал свой колега през парапета на Лъвов мост. Според близки на двамата до инцидента се стига след спор за доза дрога.

Секунди преди фаталния инцидент възниква спор между двама мъже. Сред първите, които подават сигнал до 112, е и Теодор Илиев.

„Чух викове и се обърнах. Видях как хвърлят момчето, след това се отзовахме на помощ, но видяхме, че вече е късно“, каза за bTV Теодор Илиев.

Жертвата е била подпряна на парапета, а другият мъж го бута. Той пада долу и губи живота си в канала. Височината на моста е около 6 метра.

Полицията арестува трима. Един от тях остава в ареста с обвинение. Според свидетели задържаният и жертвата са били колеги и приятели.

„Като мият прозорци и си делят парите, бяха много добри приятели, но нещо стана с едни 10 евро. Да, умишлено стана. Директно го хвана, беше в гръб, хвана го за гушата и за краката и директно го изхвърли. Беше златно момче, не беше проблемно въобще. Пушеше „билка“, но не беше проблемно“, разказва Мигел, очевидец и приятел на жертвата и на обвиняемия.

Мигел разказва и че при вчерашния инцидент едно пакетче от така наречената „билка“ за 10 евро е разпалило спора между двамата, който завършва с убийство. Този наркотик е ежедневие за част от хората на Лъвов мост.

„Като пуша, ме филмира, замайва ме, то защото вътре има конска упойка и те приспива за минути. Спиш 3 часа с нея. После, като станеш, получаваш кризи от нея и я търсиш като луд. И заради това стават тези проблеми - заради билката“, разказва Мигел.

Прокуратурата ще поиска обвиняемият да остане за постоянно в ареста.

Редактор "Екип на Петел",

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