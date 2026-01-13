Очевидци: Блъснат велосипедист до кръглата банка във Варна
кадър: Krasen Metodiev, Виждам те КАТ - Варна
Сигнал за катастрофа тази вечер във Варна.
Очевидци съобщават, че автобус на градския транспорт е блокирал кръстовището на кръглата банка още преди 20:00 часа тази вечер, а на място има полиция и линейка.
Инцидентът се е случил на пешеходната пътека, а хора от района коментират, че точно до автобуса има велисипед, като предположенията са, че е пострадал самият колоездач.
кадър: velina Demirova, Виждам те КАТ-Варна
Изненадващо повечето коментари под новината в социалните мрежи се обединяват около това, че колоездачите нямат място на пътното платно.
Ето част от тях:
"Велосите нямат място на пътното платно.Трътинетките-също"
"Ужким искат да ограничат ползването на автомобили, а изобщо не се влагат да осигурят среда за друг вид транспорт..."
"Велоалеите във Варна са правени за усвояване на пари не за велосипедисти"
""Инфраструктурата и културата на колоездачите не го позволява и може би близките 20 години няма да се променята нещата"
