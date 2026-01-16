Очевидци: Шест коли спукаха гуми в една и съща дупка на магистралата за Русе

илюстрация: Булфото

За много неприятна и опасна ситуация сигнализират очевидци и потърпевши.

Всичко се случва в рамките на няколко часа днес.

Ето какво казват очевидци:

"Шест коли на магистралата посока Русе са със спукани гуми отдясно в аварийната лента на 45ти километър (преди Млада гвардия) заради дупка която е почти по средата на платното. Има патрулка и конуси".

Към побликацията има и коментари:

"От Неофит Рилски до Невша има множество огромни дупки. Бъдете внимателни".

"Тази вечер минах от там щом няма загинали е добре".

