Очевидци: Шест коли спукаха гуми в една и съща дупка на магистралата за Русе
илюстрация: Булфото
За много неприятна и опасна ситуация сигнализират очевидци и потърпевши.
Всичко се случва в рамките на няколко часа днес.
Ето какво казват очевидци:
"Шест коли на магистралата посока Русе са със спукани гуми отдясно в аварийната лента на 45ти километър (преди Млада гвардия) заради дупка която е почти по средата на платното. Има патрулка и конуси".
Към побликацията има и коментари:
"От Неофит Рилски до Невша има множество огромни дупки. Бъдете внимателни".
"Тази вечер минах от там щом няма загинали е добре".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!