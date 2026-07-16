Очевидци чуха взривове в центъра на Дубай

Снимка Пиксабей

Очевидци съобщиха, че са чули днес взривове в центъра на Дубай, предаде Ройтерс.

Засега няма повече подробности, съощи БТА.

Кувейт и Бахрейн съобщиха тази нощ, че са станали тази нощ мишени на ирански атаки с дронове. Напрежението в региона отново се засили след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран.

Редактор "Екип на Петел",

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