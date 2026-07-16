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Очевидци чуха взривове в центъра на Дубай

16.07.2026 / 19:58 1

Снимка Пиксабей

Очевидци съобщиха, че са чули днес взривове в центъра на Дубай, предаде Ройтерс.

Засега няма повече подробности, съощи БТА.

Кувейт и Бахрейн съобщиха тази нощ, че са станали тази нощ мишени на ирански атаки с дронове. Напрежението в региона отново се засили след възобновяването на военните действия между САЩ и Иран.

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Коментари
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cron1 (преди 48 минути)
Рейтинг: 162693 | Одобрение: -23672
Да не са ударили хотела на шопара?!?
Марио Кроненберг

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