Очевидци на масовата битка в Асеновград: От истинска война няма да се уплашиш така, както от това, което стана снощи

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Местните жители на ромската махала в Асеновград са в пълен шок от невижданата агресия.

Очевидци разказaха пред Plovdiv24.bg, че кварталът е заприличал на бойно поле, а оръжията са били всякакви - от камъни до саби.

"Качиха се на покрива на една от къщите и оттам хвърляха огромни камъни и шишета. Всичко наоколо е строшено. От истинска война няма да се уплашиш така, както от това, което стана снощи. Къщата ми е разбита, вътре не може да се стои, затова съм седнала отвън на тротоара. Болни хора сме", споделя през сълзи възрастна жена от махалата, чийто дом е сериозно пострадал.

Фрапиращо: 300 души са участвали в мелето в Асеновград, 12 души са простреляни

По думите на живеещите в района напрежението не е от вчера.

"Преди две седмици пак имаше сблъсък и тогава един камък падна директно върху главата на случаен човек", възмущават се друг възрастен мъж.

Те са категорични, че в махалата са пристигнали десетки автомобили с външни хора.

"Имаше поне 20 коли с пришълци. Чужди хора, които идват тук и се карат за нищо. Настояваме тези пришълци незабавно да бъдат изгонени от махалата", настоя той.

Жителите изразяват и сериозно недоволство към органите на реда и съдебната система и допълват, че и МВР също има вина, защото тези хора правят каквото си искат и досега никой не ги е осъдил.

Враждата между двете фамилии, които живеят в съседство в общински жилища без никакъв правен статут, тлее още от Гергьовден. Тогава е имало първоначално спречкване, на което органите на реда са реагирали незабавно. Напрежението обаче е ескалирало отново в петък, когато са регистрирани нови противозаконни действия и нарушения на обществения ред. Заради реалната опасност от сблъсъци, в района е бил поставен извънреден автопатрул.

Въпреки присъствието на полицията, около 1:00 часа през нощта двете групи започват масовия побой. Нарушението е извършено изключително дръзко и цинично, директно пред очите на полицейския патрул.

Конфликтът е ескалирал до шокиращи размери, като в мелето са се включили между 250 - 300 души, като част от тях са хвърляли твърди предмети.

При инцидента са простреляни 12 души с въздушна пушка, а при опита да бъде овладяна ситуацията е пострадал и полицейски служител.

От МВР съобщават, че са задържали седем души, сред тях и стрелеца с въздушната пушка. Оръжието е иззето.

Открит е и цял сак с подготвени коктейли "Молотов", собственикът му също е сред задържаните.

Редактор "Екип на Петел",

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