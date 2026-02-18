реклама

Очевидци от Френската гимназия: Като по чудо няма пострадали

18.02.2026 / 10:05 1

снимка: читател Петел

Както "Петел" писа огромно дърво падна в двора на Четвърта ЕГ във Варна.

За огромно паднало дърво в двора на IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" във Варна сигнализира читател на Петел.бг.

"Инцидентът стана докато децата са на училище! По чудо няма пострадал", коментира очевидецът.

MrBean (преди 20 минути)
Рейтинг: 210448 | Одобрение: -1492
А директора в кафенето ли е?

