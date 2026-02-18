Очевидци от Френската гимназия: Като по чудо няма пострадали
18.02.2026 / 10:05 1
снимка: читател Петел
Както "Петел" писа огромно дърво падна в двора на Четвърта ЕГ във Варна.
За огромно паднало дърво в двора на IV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" във Варна сигнализира читател на Петел.бг.
"Инцидентът стана докато децата са на училище! По чудо няма пострадал", коментира очевидецът.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!