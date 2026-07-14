Кадър Нова Тв

Очевидци успяха да направят граждански арест и да спрат шофьор с 3,16 промила алкохол след пътен инцидент на едно от най-натоварените кръстовища в Бургас. „Твърдеше през цялото време, че няма употреба на алкохол, понеже е на силни хапчета”, коментира в предаването „Здравей, България” по NOVA Димитър Иванов, който е човекът, успял да спре опасния водач.

Инцидентът се е случил в петък следобед в района на кръстовището до КАТ. Според разказа на Иванов, нарушителят се е движил зад него, говорел е по телефона, след което е навлязъл в лентата за насрещно движение и е прескочил бордюр.

При създалата се ситуация Димитър се е опитал инстинктивно да избегне удара, като е преместил автомобила си. „Веднага скочих от колата, изкарах му ключовете и започнах да чакам. Веднага ми лъхна на алкохол човекът и разбрах за какво става въпрос”, разказва Димитър Иванов.

След като го е подканил да излезе от автомобила и да седне, Иванов му е предложил цигара и вода. Шофьорът е твърдял през цялото време, че няма употреба на алкохол, а е пил силни хапчета, тъй като имало смъртен случай в семейството му. Малко по-късно на мястото, едновременно с полицията, е пристигнала съпругата на нарушителя, която веднага е започнала да го защитава.

Въпреки реалната опасност от фатален инцидент, реакцията на останалите участници в движението е била изненадваща. Вместо да предложат съдействие, преминаващите шофьори от предните коли са започнали да се заяждат. „През цялото време ми свиркат и ми казват: дръпни се от пътя, защото пречиш”, споделя с разочарование Иванов за липсата на реакция и помощ от страна на другите хора.

Полицейските екипи са се отзовали много бързо, пристигайки за около 15 минути на мястото. След направения тест с дрегер, органите на реда са показали резултата на очевидеца, за да бъде свидетел на установеното нарушение. Тъй като количеството от 3,16 промила алкохол се класифицира като престъпна дейност, очаква се да стане ясно дали срещу водача ще се води досъдебно производство или ще бъде изправен пред съда.

Редактор "Екип на Петел",

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