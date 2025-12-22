Очевидци за шофьора на БМВ-то: Тресеше се като епилептик

Булфото

Излизат потресаващи подробности за касапница на Колхозния пазар във Варна.

"Беше страшно!"

Така описаха очевидци инцидента, който стана днес на ул. "Дрин" на Колхозния пазар във Варна. Хората разказаха, че на улицата е спряла кола. Таксиметров водач е предприел маневра за заобикалянето ѝ, пише Варна24.



По разказа от очевидците шофьорът на спряната кола се е тресял - като епилептик. В един момент возилото е поело, ускорило и се ударило в магазин.



Улицата е оживена. Пострадали са минувачи.

Шофьорът е 54-годишен варненец. Пробата му за алкохол е отрицателна, а тази за наличие на наркотици е взета в болницата.

По последна информация, водачът на автомобила, предизвикал инцидента, е откаран в болница без сериозни видими наранявания.

В тежкото пътно-транспортно произшествие в района на Колхозния пазар са загинали двама пешеходци - жени.



Водачът на колата, предизвикал инцидента, е откаран в болница, без сериозни видими наранявания, информираха от полицията в морския град.



Очевидци разказаха за Varna24.bg, че на място на инцидента се отзовали бързо 4 линейки, два противопожарни автомобила и две полицейски коли.



Няма данни за повече пострадали, казаха още от МВР във Варна.



Избягвайте района. Задръстването е зверско. Колоната започва от "МакДрайв".

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!