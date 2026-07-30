Одит за НАТФИЗ: Неправомерни плащания и нарушения при обществени поръчки

Стопкадър бТВ

Неправомерно разходване на средства и нарушения при възлагане на обществени поръчки за хиляди евро от ръководството на НАТФИЗ – това констатира одитен доклад на Министерството на образованието.

Незаконна втора заплата за ректора, неправомерни плащания от европейски средства в размер на над 50 000 евро, граждански договори за ремонти за над 400 000 лева с неясно описани дейности и резултат. За тези злоупотреби става ясно от одитен доклад на МОН, данни от който станаха ясни от медийни публикации днес.

„Този одитен доклад е стигнал до НАТФИЗ още в края на февруари, след това е имал втори отговор. Всички тези констатации са изключително притеснителни. Всички тези злоупотреби могат да минат като констатация под една обща шапка и това е злоупотреба с власт“, казва проф. Елена Тренчева, декан на факултет „Екранни изкуства“ в НАТФИЗ.

От МОН потвърдиха за bTV част от публикуваните по-рано днес данни за разходване на средствата, като одитът обхваща периода от началото на 2023 г. до края на септември миналата година.

Установяват се пропуски в системата за вътрешен финансов контрол.

„Извършена е също проверка на проведените от университета процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), като при част от процедурите са установени нарушения, свързани с етапите на планиране, възлагане и сключване на договорите“, посочват от МОН.

Голяма част от оповестените средства са пренасочени от проекта „FilmEU+“, за който Академията кандидатства към европейския филмов алианс и Европейската комисия. Точно рискът академията да загуби членство в алианса предизвика протести в НАТФИЗ.

В писмо от миналата седмица става ясно, че проблем по изпълнението на проектите от преподавателите няма, но отговор от ръководството как се реализират липсва.

„Срокът за този отговор изтече вчера и всеки момент очакваме да получим писмо, с което окончателно да заявят, че ще бъдем изведени от този алианс. Ректорът не се е появил на нито едно от тези заседания“, казва проф. Елена Тренчева.

Одитният доклад на МОН става ясен месец след като студенти излязоха на протест за липса на диалог и неправомерно завишени сметки в общежитията.

„Отклоненията бяха в размер между 60 и 100 процента в полза на Академията“, казва Пламен Желев, студент в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

След запитване от ръководството на академията заявиха, че ректорът ще коментира темата след 5 август, а днес в 20:30 ч. ще има пореден протест под прозорците на НАТФИЗ с искане за оставката на ректора.

Редактор "Екип на Петел",

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