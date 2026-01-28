Одобрен е проект за нов православен храм в Шумен

Илюстрция: Студио за архитектура и дизайн "О.Гърбев“

Има одобрен идеен проект за новия храм „Рождество Богородично“, който ще се изгради в Шумен. Проектът е дело на архитект Огнян Гърбев, а изработването му е възложено от местния църковен клир и от дарител.

Това съобщи за ШУМ.БГ арх. Гърбев, който е и автор на проекта за последната изградена църква в Шумен „Свети Райко Шуменски“ в кв. „Тракия“.

„Митрополията потвърди идейния проект за църквата „Рождество Богородично“. Този проект е за предварително проучване, за да може да се остойности изграждането на храма“, допълни арх. Гърбев за Шум бг.

Мястото на църквата бе избрано миналата година. Тя ще е на кръстовището на бул. „Мадара“ и ул. „Съединение“ срещу входа на бившата Дивизия. Храмът ще се изгради от дарители. Теренът е с площ малко над 500 кв.м. Към момента той е затревена площ без фронтално разположени до него жилищни блокове и със статут, позволяващ там да се изгради православен храм.

„За разлика от храма в кв. „Тракия“, този ще е по-голям - такова е желанието на дарителите, разбира се, колкото позволява мястото. Ще е кръстокуполен, а не трикорабен, какъвто е „Свети Райко Шуменски“. Пред храмовото пространство ще има колонада, която ще обединява църквата с прицърковна сграда. В нея ще може да се помещава неделно училище, ще има сервизни помещения, канцелария и приемна за малки ритуали“, каза още арх. Огнян Гърбев.

Строежът на църквата има шанс да започне съвсем скоро. За целта Общинският съвет на заседанието си на 29 януари трябва да даде разрешение за учредяване на безвъзмездно право на строеж на новата църква.

През ноември 2025 г. бе открита процедурата по учредяване право на строеж на православния храм, както и за прицърковна постройка за енорийския живот, църковен двор с алеи и пейки, озеленяване, благоустрояване, паркоместа.

