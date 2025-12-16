Одобрени са промени в договора за концесия за "Пристанищен терминал Леспорт"

кадър: Петел

Министерският съвет прие изменение на Договора за предоставяне на концесия за „Пристанищен терминал Леспорт" - част от пристанище за обществен транспорт Варна, който е в сила от 30 май 2006 г.

Конкретните промени са в съответствие със създаденото Приложение № 11 към Концесионния договор с наименование „Финансов модел за развитие на Пристанищен терминал Леспорт“.

Това цели осигуряването на устойчиво развитие на терминала и гарантира конкурентоспособността му в изменената икономическа и пазарна среда, посочват от пресслужбата на МС.

