Одобрени за саниране блокове през 2023 година дочакаха нова изолация

В Дупница най-накрая започна реалната работа по санирането на одобрените още преди близо две години жилищни блокове. Списъкът с кооперациите стана ясен още в края на месец декември 2023 година, но доста дълго време нямаше абсолютно никакво развитие по въпроса. Става дума за бл. 40 в жк „Велчова завера“, бл. 2 и бл. 76 в жк „Бистрица“, бл. 34 и 35 в жк „Елица“, бл. 9А на ул. „Княз Борис I“, бл. 1 и бл. 1А на ул. „Николаевска“ 34, предаде "Струма.бг".

Именно този, който се намира на една от главните улици в града – „Княз Борис I”, вече се въвежда във вид, готов за саниране. Работници вече са сглобили скелето, а пред блока са докарани част от необходимите материали. Това дава надежда и на живущите в останалите одобрени блокове, че в близките дни подобна дейност ще започне и при тях.

Припомняме, че след обявяването на радостната за тях вест през декември 2023 година собствениците търпеливо изкачаха цялата 2024 година, през която обаче не се случи нищо поради поредицата от преждевременни избори и служебни правителства. След като вече 2025 година настъпи, те продължиха да се питат кога ще има някакво развитие. Такова настъпи едва в началото на настоящата година, като в края на януари община Дупница официално обяви една от най-чаканите от гражданите обществена поръчка на стойност малко над 9 милиона лева. Парите бяха официално отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в първите седмици на новата година. Средствата бяха за енергийното обновяване по етап I от Националния план за възстановяване и устойчивост. Финансирането е в размер точно на 9 270 702,27 лева, като от МРРБ обявиха, че то ще отиде за инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителни дейности.

Вече се работи по жилищния блок, намиращ се на улица „Княз Борис I”

Желаещите фирми подаваха документи за обществените поръчки до средата на февруари, а в началото на лятото кметството подписа договори с избраните изпълнители. След това на собствениците бяха възстановени и 80% от парите, които те бяха дали за изработването на технически паспорти на жилищата им. И точно когато всички очакваха, че работата ще започне най-късно през месец септември, отново последва затишие… По всичко личи обаче, че краят на чакането за дупничани е близо и съвсем скоро ще започне санирането на всички, попаднали в първия списък жилища.

Както вече писахме, община Дупница започна търси изпълнители за санирането на втория списък блокове, които получиха одобрение за енергийно обновяване по програмата „Развитие на регионите“, докато при първия списък парите идват от Националния план за възстановяване и устойчивост.

През септември кметството обяви и обществени поръчки за санирането на нови 6 блока. Те бяха на обща стойност 3,6 млн. лв. без ДДС.

В първата поръчка са обособени две позиции, а общият й размер е 1 881 473,79 лв. без ДДС. Първата е блок 77 в жк „Бистрица“, за който са предвидени до 616 586,59 лв. без ДДС. Втората обособена позиция е за блокове 87 и 88 в жк „Бистрица“, като сумата там е 1 264 887.20 лв.

Таванът на разхода по втората поръчка е 1 747 880,51 лв. без ДДС, а в нея влизат сгради, намиращи се в централната част на Дупница. Това са блокове 5 и 6 в жк „Развесена върба“, за които са дадени прогнозни стойности от съответно 768 372.80 лв. и 645 866.08 лв. без ДДС. Третият блок от втората поръчка е на една от централните улици в града – „Христо Ботев“ №39, като предвидените там пари са 333 641.63 лв. без ДДС.

