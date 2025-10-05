Одобрението за управляващата коалиция в Германия е рекордно ниско

Кадър Youtube

Одобрението за германската управляваща коалиция, състояща се от консерватори и социалдемократи, спадна до рекордно ниско ниво според проучване на института "Инса", публикувано днес, предава ДПА.

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и консервативният блок на Християндемократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц и баварския Християнсоциален съюз достигат заедно едва 38% одобрение – най-лошият резултат за коалицията, откакто пое властта през май, сочи проучването, публикувано от вестник "Билд".

Консерваторите губят един процентен пункт спрямо предходната седмица, достигайки 24 на сто. Резултатът на коалиционния им партньор ГСДП също е по-нисък с 1 процент – 14%.

Ако днес имаше избори за Бундестаг, 26% от анкетираните биха дали гласа си за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия", което е същата стойност като предходната седмица.

Подкрепата за "Левите" е с 1 процентен пункт повече, достигайки 12%, а "Зелените" са загубили един пункт и в момента събират 11%.

Съюзът "Сара Вагенкнехт" и Свободната демократическа партия имат 4%, с което остават под 5-процентовия праг за влизане в парламента.

Други партии са получили подкрепата на 5% от анкетираните.

Според "Инса" проучването е проведено между 29 септември и 2 октомври и в него са участвали 1186 души. Статистическата грешка е около 2,9 процентни пункта.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!