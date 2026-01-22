Одобриха близо 84 хиляди евро за събития по програмата за туризма във Варна

Община Варна планира да осигури финансиране за туристически събития, които ще се състоят в първите месеци на 2026 г., преди приемането на общинския бюджет. Предложението днес получи подкрепа от комисията по „Търговия, туризъм и рекламна дейност“, като предстои то да бъде разгледано от ПК „Финанси и бюджет“ и окончателно гласувано от местния парламент.

Предвиденото финансиране е в общ размер на 83 700 евро и ще бъде осигурено от приходите за местни дейности за 2026 г., съобщиха от пресслужбата от ОбС-Варна. Средствата са насочени към изпълнението на прояви, включени в Програмата за развитие на туризма на общината. Целта е да се гарантира навременното провеждане на събитията, които ще допринесат за популяризирането на Варна като целогодишна туристическа дестинация.

Сред събитията, които ще получат финансова подкрепа в размер на 24 000 евро, е организирането и провеждането на Годишния конгрес на Европейската СПА асоциация и Юбилейния конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.

Фб

Конгресът на Европейската СПА асоциация (ESPA), в която членуват представители на 21 европейски държави, ще се проведе за първи път в България, именно във Варна. Президент на ESPA е българката Сийка Кацарова, което допълнително засилва международния престиж на събитието, бе изтъкнато в зала „Пленарна“.

Очаква се участие на около 150 души. От тях 120 са членове на асоциацията, а останалите са представители на национални и европейски институции. В рамките на форума Община Варна ще направи специална презентация, представяща възможностите на града и курортите му за развитие на СПА, уелнес, балнеоложки и здравен туризъм.

Финансова подкрепа ще получи и националното изложение „Фестивал Вино и храна“, за което са предвидени 7 500 евро. Събитието вече е традиционно и има за цел да насърчи винено-кулинарния туризъм и местното производство.

В списъка са включени още конференцията „35 години Съюз на екскурзоводите в България – пазители на културната автентичност и достъпна култура“ и проектът „Варна за всички: Достъпна културна карта“, които ще бъдат финансирани с общо 5 200 евро. Допълнително 13 000 евро са предвидени за проект, насочен към популяризирането на гастрономическата идентичност на Варна.

С 25 000 евро ще бъде подкрепено Национално състезание по професии за ученици, а за провеждането на „Гурме Фест 2026“ са заложени 9 000 евро.

