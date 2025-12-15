Одобриха допълнителни разходи за окончателно плащане по вноската на България в бюджета на ЕС за 2025 г.

Снимка: Министерски съвет

Със свое постановление правителството в оставка одобри допълнителни разходи по централния бюджет за 2025 г. в размер на 15 500 000 лв. за плащане по вноската на България в бюджета на Европейския съюз. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Одобрените допълнителни разходи ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2025 г., поради което няма да доведат до влошаване на одобреното салдо за 2025 г., посочва БТА.

Средствата са необходими заради настъпили през текущата година развития в приходната и разходната страна на бюджета на ЕС (включително актуализирани прогнози за приходите и нарастване на разходите), довели до увеличаване на вноската на страната ни спрямо предварителните разчети.

Чрез извършване на своевременно и цялостно плащане на окончателния размер на вноската, България ще изпълни надлежно задълженията си като държава членка на ЕС.

