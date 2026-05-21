Одобриха годишната програма за разпореждане с общински имоти на Община Варна

Снимка Петел

Комисията по собственост и стопанство одобри Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Варна за 2026 година, предаде репортер на Moreto.net.



Гласуването на документа трябваше да се случи още през месец март, но тогава въпросът отпадна от дневния ред на комисията с мотива, че програмата не е подложена на обществено обсъждане и не е престояла на сайта на Община Варна.



Очакваните приходи от управление и разпореждане с общински имоти са над 16.5 млн. евро. Според разчетите най-голям дял от приходите следва да дойде от разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост - 13 799 000 евро. На следващо място е управление на недвижими имоти и вещи - общинска собственост - 1 227 100 евро. Приходите от приватизация са 156 800 евро.



Прогнозата за разходи е малко над 4 млн. евро. Най-голям дял заема принудителното отчуждаване на недвижими имоти - собственост на физически и юридически лица за общински нужди - 2 045 150 евро. Разходите за събаряне на сгради са 409 хил. евро.



Включени са над 100 имота за прекратяване на съсобственост и 11 имота за продажба. Заложена е възможността за концесия на обществените тоалетни, както и за изграждането на парк в "Галата" чрез концесия.



Като обекти от първостепенно значение за Община Варна са посочени бул. „Осми приморски полк“ в участъка от бул. „Левски“ до „Виница“, ул. „Вяра“ в участъка от бул. „Сливница“ до бул. „Цар Освободител“, ул. „Сирма войвода“ в частта на кв. Бриз и „Св. Никола“, разширение на гробищен парк „Запад“ в Тополи.

