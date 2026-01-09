Одобриха нови правила за изготвяне на плановете за управление на защитените територии

Снимка: Пиксабей

Министерският съвет прие промени в Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии. За да се избегне забавяне в административното производство по разработване на планове за управление, са въведени срокове за внасяне на задание и проект на план за управление, с което на практика нормативно се регламентира краен срок за възлагане и разработване на плановете за управление. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

В новите текстове се посочват институциите и лицата, които имат право да предложат промени в действащи планове за управление. Прецизират се редът, условията и сроковете, при които се възлагат, приемат и актуализират плановете за управление на защитените територии. Уточнени са функциите на възложител и изпълнител. Вменени са задължения на възложителя да организира обществените обсъждания за плановете за управление на национални, природни паркове и поддържани резервати, посочват от Министерския съвет.

В ново приложение към наредбата се определя структурата на плановете за управление на защитени територии с категория национален парк, природен парк, поддържан резерват, защитена местност, природна забележителност. В отделно приложение е определена структурата на плана за управление и на резерват. Включено е и прилагане на календарен график за изпълнение на дейностите по плана за управление на защитената територия, остойностяване на предложените мероприятия, както и годишно отчитане на изпълнението на плановете за управление, отбелязват още от правителствената пресслужба.

С промените се преодоляват непълноти и неточности, установени в прилагането на наредбата. Изменението е продиктувано от препоръки в одитен доклад на Сметната палата за управлението на Природен парк „Витоша“ в периода 1 януари 2018 - 31 декември 2021 г., свързани с ефективното управление на защитените територии и регламентиране на срокове.

Темата за плановете за управление се дискутира отново във връзка с общественото обсъждане на Плана за управление на Природен парк „Витоша". От Столичната община смятат, че планът за Витоша се нуждае от съществено прецизиране, за да стане ефективен и предвидим инструмент за управление на планината.

