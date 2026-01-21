Одобриха помощ на кандидатите по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Снимка: Булфото, архив

Министерският съвет прие Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с Решение № 317 на кабинета от 2022 г. и проект на Постановление на правителството за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2026 г. Това съобщават от МС.

Плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 1 054 346 евро с ДДС, съгласно приложения Списък № 30, неразделна част от Решението на Министерския съвет.

Плащанията са верифицирани за периода от 1 февруари 2025 г. до 4 март 2025 г.; както и доплащане за отчетни периоди от 01.11.2024 г. до 30.11.2024 г.; 1.12.2024 г. до 31.12.2024 г., в резултат на преразглеждане на проектните предложения, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В средата на декември миналата година кабинетът в оставка одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2025 г. Плащанията бяха верифицирани за периода от 1 януари 2025 г. до 31 януари 2025 г., както и за периодите от 1.8.2024 г. до 31.8.2024 г.; от 1.9.2024 г. до 30.9.2024 г.; от 1.10.2024 г. до 31.10.2024 г. Плащанията към одобрените за финансиране кандидати бяха в размер на 1 980 639,00 лв. (1 012 684,64 евро) с ДДС, съгласно приложения Списък № 29.

