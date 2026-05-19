Одобриха проект за допълнителни образователни дейности в детските градини във Варна

Снимка: Пиксабей

Проект на Наредба за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на Варна беше одобрен от комисията по наука и образование към Общински съвет – Варна. Предложението е на общински съветници от група „Алтернативата“ и цели да се въведат ясни правила за провеждане на допълнителни занимания за децата, ако са налице условия за осъществяването им.

Вносителите посочват, че към момента липсва единна и актуална регламентация за дейности като чуждоезиково обучение, спорт, танци, изкуства. Според тях това затруднява контрола върху провеждането на заниманията и създава предпоставки за непрозрачност при предоставянето на услуги от интерес за децата и техните родители.

Проектът стъпва на възможността, предвидена в Закона за предучилищното и училищното образование, за организиране на допълнителни образователни дейности извън задължителната подготовка. Идеята е чрез приемането на наредбата във Варна да бъде създадена рамка, която да гарантира баланс между интересите на децата, родителите, детските градини и доставчиците на услуги.

Сред основните акценти в проекта са въвеждането на задължителни публични конкурси с предварително обявени условия и срокове, както и ясни критерии за оценяване на кандидатите. Предвижда се да бъдат отчетени професионалната квалификация, практическият опит и ценовите предложения на участниците.

Наредбата включва още изисквания към изпълнителите относно тяхната правоспособност и опит, правила за формиране и събиране на таксите, както и механизми за контрол от страна на директорите на детските градини и общинската администрация. Предвижда се и публичност на процедурите чрез публикуване на информация за конкурсите, класирането и резултатите от тях.

От „Алтернативата“ посочват, че приемането на нормативната уредба няма да изисква допълнителен финансов ресурс от Общината. Очакванията са новите правила да доведат до по-добро качество на услугите, справедлив и конкурентен избор на изпълнители, както и възможност общинските детски градини да реализират собствени приходи.

Проектът предстои да бъде разгледан и на заседание на Общинския съвет, на което ще бъде взето окончателното решение за приемането му.

Сред точките в дневния ред беше и проектът за нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на община Варна.

В дискусията се включиха представители на общинската администрация, директори на детски заведения и родители. В хода на обсъжданията бяха направени предложения за промени и допълнения, които предстои да бъдат систематизирани и подложени на гласуване на следващи заседания на комисията.

