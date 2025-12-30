Одобриха промени в наредбата за летищните такси

Снимка: Пиксабей

Министерският съвет (МС) прие постановление за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

С промените се разширява кръгът от субекти, които имат право да подават жалба срещу решение на летищен оператор за определяне на летищни такси. Освен отделните ползватели на летищата, такова право вече ще имат и техни представители и сдружения на ползватели на летища по Закона за гражданското въздухоплаване. По този начин се гарантира равнопоставеност и прозрачност в процеса на определяне на летищните такси, отбелязаха от МС.

Изменението е в изпълнение на Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси, посочва БТА. Промяната няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет, не въвежда нови административни задължения за заинтересованите страни и не променя размера на таксите, допълват от МС.

Темата за летищните такси бе коментирана по време на икономически форум в София през септември т.г. от Пабло Ескутия, партньор и ръководител на дигиталния отдел в консултантската компания "Кърни" (Kearney). По отношение на конкурентоспособността на софийското летище, спрямо сходни на него в региона като тези в Солун, Букурещ, Белград, Будапеща и Загреб, той каза, че летище "Васил Левски" се характеризира с най-ниските летищни такси.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!