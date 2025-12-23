Одобриха промени в списъка на пощенските станции, в които ще се обменят левове в евро

Снимка: Булфото

Правителството одобри промяна в списъка на пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на левове в евро от 5 януари 2026 г.

Към него се добавят 9 населени места, за да се гарантира равнопоставен достъп до безплатната обмяна на банкноти и монети в новата национална валута на жителите на селища, в които няма офиси на банки.

От списъка отпадат пощенски офиси в квартали на градове и селища, където в близост има други възможности за обмяна.

Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото в Република България, от датата на членство на страната ни в еврозоната, „Български пощи“ ще обменят банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции.

През първите шест месеца услугата ще е безплатна за гражданите, а след това дружеството може да въведе такса за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой.

„Български пощи“ ще обменят банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице, посочва bTV.

Списък на пощенски станции на „Български пощи“, в които ще се извършва обмен на банкноти и монети от левове в евро

За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, която ще се изпълни в срок от 3 до 5 работни дни само в определени пощенски клонове по списък, който ще бъде публикуван на 30 декември.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!