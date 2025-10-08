Одобриха промени в закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Снимка: Министерски съвет

Правителството одобри промени в закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. С тях отпада изискването за писмен отказ в здравноосигурителната книжка за донорство, посочва БНР.

Поправките са свързани с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба в областта на електронното здравеопазване.

Всеки български гражданин ще има възможност директно да изрази волята си пред Изпълнителна агенция "Медицински надзор", включително чрез подаване на декларация за отказ от донорство по електронен път, уточняват от правителствената пресслужба.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!