Офисът на премиера на Нова Зеландия Джасинда Ардърн е атакуван от жена с меч

Снимка уикипедия, New Zealand Government, Office of the Governor-General

Атака срещу премиер на островна държава.

Новозеландската полиция задържа жена във връзка извършено днес нападение с меч срещу офиса на министър-председателката на Нова Зеландия Джасинда Ардърн в Окланд, предаде ДПА.

Полицията съобщи, че е арестувана 57-годишна жена. "Задържаната съдейства на разследването, в момента не издирваме друг човек", каза говорител на силите на реда.

При нападението е бил счупен прозорец на офиса на Ардърн, а според местните медии в сградата е била хвърлена и димка.

Не се съобщава за пострадали, по време на инцидента в офиса не е имало хора.

Понастоящем Ардърн е в Антарктида за отбелязването на 65-ата годишнина от създаването на новозеландската научна станция База "Скот" (кръстена на британския полярен изследовател Робърт Скот - бел. ред.), както и за първия пълен сезон на антарктическите изследвания и действия за опазване на околната среда след двегодишно прекъсване заради ковид, допълва БТА.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg