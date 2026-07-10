Офицерът от ГУР проговори за убийството на украинката Анастасия Березовска

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Офицер от ГУР (украинско военно разузнаване), признал участие в убийството на 39-годишната украинка Анастасия Березовска, е задържан под стража без право на освобождаване под гаранция. Става дума за Владислав Реут, който заедно с бившия служител на правоохранителните органи Виталий Жикович е откарал Березовска в гора в района на Буча, Киевска област, където тя е била застреляна в гърба. Тялото ѝ е открито вечерта на 6 юли, заровено близо до Киев, предаде Актуално.

Анастасия Березовска е фигурирала в списъка на Интерпол с „червена бюлетина“, издадена заради подозрения, че стои зад взрива срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев и семейството му в Монако. Ермолаев е оцелял и е излязъл от кома, а 13-годишният му син също е пострадал.

Тежко ранена е и партньорката на санкционирания от Украйна мъж Анна Насобина. Според публикуваното съобщение, краката ѝ били ампутирани.

На съдебното заседание в Украйна по делото за убийството на Березовска Владислав Реут заяви, че фаталният изстрел е бил произведен от Виталий Жикович, докато той самият е действал под натиск. Реут добавил, че е готов да продължи да сътрудничи на разследването и да се подложи на тест с полиграф.

Жикович, който също е заподозрян по делото, отрича да е извършил престъпление. Той е бивш служител на Служба за сигурност на Украйна (СБУ), от която е бил уволнен през април 2026 г., заяви прокурорът Дмитро Ткачук по време на заседанието, цитиран от украинското издание UNN.ua.

Според украинските разследващи двамата мъже са свързани и с опита за покушение срещу Вадим Ермолаев.

Подробностите: в колата на заподозрените са открити множество регистрационни табели

Според версията на разследването, на 3 юли между 8:00 и 14:00 часа Реут пристига с автомобил BMW X3 в кафене в село Билохородка, където го чака другият заподозрян – Виталий Жикович. Двамата продължават до пътен участък, където ги чака Березовска, която сяда на задната седалка на автомобила.

По пътя, близо до село Юрив, Жикович подготвя огнестрелното оръжие, с което по-късно е извършено убийството. При пристигането в горската местност той отклонява вниманието на жертвата, а Реут е трябвало да извърши самото убийство.

Според прокурора Дмитро Ткачук, Реут взема пистолет от автомобила и произвежда най-малко два изстрела в главата на Березовска.

Прокурорът посочи също, че на 6 юли Реут сам е подал заявление в правоохранителните органи, в което съобщава, че двамата с Жикович са извършили предумишлено убийство на Березовска.

По данни на разследващите, след убийството личните вещи на заподозрените и пистолетът са били хвърлени във водоем. Прокурорът добави, че при претърсването на автомобила са иззети няколко регистрационни номера – както украински, така и чуждестранни.

„Установените обстоятелства дават основание да се предположи, че тези регистрационни табели са могли да бъдат използвани за укриване на следи - както по време на пътуването до мястото на срещата с Березовска, така и на връщане след извършването на убийството ѝ. Самият факт, че са открити толкова много регистрационни табели, пряко сочи към систематичния характер на мерките, предприети от тях за прикриване на престъплението и избягване на регистрирането на превозното средство“, отбеляза Ткачук.

Редактор "Екип на Петел",

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