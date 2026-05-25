Официални подиумни тренировки в първия ден на Европейското по художествената гимнастика

Снимка: Община Варна

Дворецът на културата и спорта във Варна е напълно готов за домакинството на шампионата на Европа по художествената гимнастика.

42-о първенство на Стария континент започва утре с официални подиум тренировки, предава БТА. Тимът на България индивидуално жени и девойки ще тренира от 11:30 до 12:25 ч. заедно с Полша и Италия.

Килимът в залата ще изпробват Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова.

Последни ще тренират съставите на Армения, Белгия, Беларус и Русия от 20:30 часа.

Интересът към първенството е много голям. Близо 75 са акредитираните журналисти от България, Испания, Турция, Русия, Франция, Естония, Италия, Украйна, Германия, Румъния, Беларус, Мексико, Полша и Република Корея.

Във Варна е защитаващата титлата си Таисия Онофричук, която през 2025-а стана първата украинска европейска шампионка в многобоя от почти 30 години насам.

Първото в историята Европейско първенство по художествена гимнастика се провежда през 1978 година в испанската столица Мадрид. До 1993 година девойките и жените се състезават на отделни шампионати. България е сред най-успешните държави с десетки титли и медали през различните поколения.

За последно Варна беше домакин на шампионата през 2021-а, когато Боряна Калейн спечели сребро в многобоя.

