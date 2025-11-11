Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Снимка: Булфото

Никола Цолов няма да трябва да чака до началото на сезон 2026, за да направи своя дебют във Формула 2. Преди минути отборът на Кампос обяви, че Българския лъв ще вземе участие в последните два кръга за сезон 2025, които ще се проведат в Катар и Абу Даби в края на този и началото на следващия месец, отбелязва БНР.

За състезателните уикенди на „Лусайл“ и „Яс Марина“ Цолов ще заеме мястото на Пепе Марти. Испанецът се раздели с Кампос предсрочно, за да се фокусира върху подготовката си за своя дебют във Формула Е, който ще съвпадне с края на сезона във Формула 2.

Това решение на Марти освободи едното пилотско място в Кампос за финалните два кръга и от испанския тим се спряха на Никола Цолов, който ще получи шанс да дебютира предсрочно във Формула 2. За Българския лъв това ще бъде отлична подготовка за неговия първи пълен сезон в шампионата с Кампос догодина.

Надпреварите във Формула 3 и Формула 2 са доста различни, тъй като във Формула 2 има задължителни спирания в бокса и два различни типа гуми за сух асфалт всеки уикенд. Това са неща, с които Никола Цолов все още не се е сблъсквал в своята професионална кариера, така че тези два уикенда в Катар и Абу Даби ще му бъдат изключително полезни. В тях Никола Цолов ще си партнира с Арвид Линдблад, който е много вероятно догодина да се състезава във Формула 1 с Рейсинг Булс.

