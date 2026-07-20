Официално: Отложиха мача в Пловдив заради потоп

Стопкадър Диема Спорт

Страховита лятна буря, придружена с гръмотевици и градушка, стана причина мачът от Първа лига между Ботев - Локомотив (Сф) да бъде прекъснат в 4.42-ата минута.

Истински потоп се изля над стадион "Христо Ботев", пише Блиц.

Главният съдия Димитър Димитров се видя принуден да прибере двата тима в съблекалнята. След пауза от 13 минути реферът и представители на двата клуба, както и капитаните Даниел Наумов и Красимир Станоев, излязоха на терена. След оглед на ситуацията и за да се запази здравето на футболистите те решиха мачът да бъде отложен.

По наредба срещата ще започне 24 часа по-късно от момента на прекъсването. Така утре (вторник) Ботев и Локомотив ще излязат със същите стартови състави на "Колежа".

По този начин беше отложено и дългоочакваното официално завръщане във футбола на легендата Любослав Пенев. Ел Голеадор е начело на столичните "железничари".

Редактор "Екип на Петел",

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