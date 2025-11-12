Официално: Президентът Радев няма да посещава Турция за мача на националите

Снимка: Булфото

Българският президент Румен Радев няма да бъде на посещение в Турция, за да гледа заедно със своя турски домакин Реджеп Тайип Ердоган срещата между двата национални отбора по футбол. Това съобщиха за БГНЕС от президентската администрация.

Оттам заявиха, че въобще не се планира подобно посещение на българския държавен глава в югоизточната ни съседка.

По-рано турският сайт bursasaati.com. разпространи информацията за визитата на Радев. Според съобщението двамата президенти щели да се срещнат преди двубоя.

Срещата от група Е в Бурса е насрочена за 15 ноември от 19 ч. наше време.

Южните ни съседи се нуждаят от точка, за да си гарантират поне плейоф. В момента те са на три пункта от лидера Испания. Нашите пък са на дъното без точка. Първият двубой между двата състава завърши с разгромното 6:1 в полза на турците.

