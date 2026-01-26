Официално: Съветът на ЕС прие регламента за спиране на вноса на руски газ

Пиксабей

Съветът на ЕС официално прие регламента за прекратяване на вноса на руски таз по тръби и втечнен природен газ. Новите правила включват също мерки за ефективен мониторинг и диверсификация на енергийните доставки. Неспазването му може да доведе до глоби от най-малко 2,5 милиона евро за физически лица и минимум 40 милиона евро за фирми. Предвидени са също санкции от поне 3,5% от общия годишен световен оборот на компанията или 300% от оборота по съответната сделка.

Според регламента ще бъде забранен вносът на руски тръбен газ и втечнен газ в ЕС. Забраната ще започне да се прилага шест седмици след влизането му в сила, предаде БНР. Съществуващите договори ще подлежат на преходен период. Пълната забрана ще влезе в сила за вноса на втечнен руски газ от началото на 2027 г., а за тръбния газ — от есента на същата година.

Преди да разрешат внос на газ в Съюза, държавите членки ще трябва да проверяват страната на произход на газа.

До 1 март 2026 г. държавите от ЕС трябва да подготвят национални планове за диверсификация на доставките на газ и да посочат потенциални предизвикателства при заместването на руския газ. Компаниите ще бъдат длъжни да информират националните власти и Европейската комисия за всякакви оставащи договори с Русия.

Държавите, които все още внасят руски петрол, също ще трябва да представят планове за диверсификация.

В случай на обявена извънредна ситуация, когато сигурността на доставките е сериозно застрашена в една или повече държави членки, Комисията ще може да спре действието на забраната за срок до 4 седмици.

Регламентът ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила един ден след това, с пряко приложение във всички държави членки. Комисията планира и законодателно предложение за постепенно прекратяване на вноса на руски петрол до края на 2027 г.

