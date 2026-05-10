Официално откриване на сграда C-max center - Варна

Откриването на Сграда C - max center, е събитието, за което се говори днес. Комплексът разширява своята концепция за съвременна градска среда, която обединява търговия, услуги, комфорт и качество на живот на едно място.

Проектът е реализиран от строителна компания " Конструмакс ООД ", която е с утвърдено име в строителния сектор, известна с внедряването на иновативни практики и висок стандарт на изпълнение - гаранция за надеждност, функционалност и дълготрайност. Сграда С - max center е проект, съчетаващ елегантна архитектура, висок клас материали и решения, съобразени с нуждите на съвременния човек. По повод официалното откриване за посетителите има специална празнична програма с развлечения и активности както за деца, така и за възрастни.

В сграда C - max center има търговски обекти, услуги и пространства за свободното време, които превръщат локацията в естествена точка за ежедневието на модерния град. Сред брандовете и обектите в сграда C - max center са ZERO ZERO Billiard & Bar, Пилатес за всеки, UniCredit Bulbank, SOpharmacy, Sinsay, SDI, Pepco, Gabina, DREAMLAB, DM, Brunch & Me, Bio Bazar, Bachev и АБВ.





По повод откриването, посетителите могат да се възползват от големи намаления в редица от търговските обекти. Със своята модерна визия и стратегическа концепция, сграда C – max center е една от най-динамично развиващите се локации, съчетаващи бизнес, услуги и висок клас жилища.

