Офталмоложката Борислава сломена и предадена: Чувствам се много тъпа!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

След последната елиминация в Сървайвър - Скритият идол Зоран и Борислава отново са в жесток сблъсък.

Честно казано днес се чувствам много тъпа цял ден, защото Зоран ми беше много голяма подкрепа, но той днес се опита да ме изгони. Той е направил коалиция против мен, играел си е с останалите. Чувствам се много надиграна и прецакана, сподели Борислава.

Какво се ядосваш, нали си тук?! Аз ти имах зъб още от времето на Доктора. Ти тогава ми каза, че това е само игра и че не си ми направила нищо лично. Еми сега аз ти казвам същото, заяде се Зоран с нея. и подтвърди опасенията й с думите "човек, исках да ти върна заради Доктора".

Не се сърди, нищо лично. Това е само една игра. Да играем и да се забавляваме, ковна я той.

Аз ти казвам, че ти няма да спечелиш, отвърна му Боби с горчива усмивка.

Еми дай боже да не спечеля благодарение на теб, че да си горда, не й остана длъжен Зоран.

Казвала съм, че искам Доран да спечели играта, но след като разбрах, че той явно ми е имал зъб толкова много време и така добре го е прикривал, вече съм на коренно различно мнение. Не мисля, че той ще си запази кармата чиста, защото той днес ме предаде, а беше казал, че никога няма да ме предаде, споделя Борислава.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!